- NN Group anunța numirea lui Kuldeep Kaushik in funcția de CEO al NN in Romania, incepand cu data de 1 noiembrie 2021, mandatul sau fiind supus aprobarii autoritatilor locale. Kuldeep preia conducerea de la Gerke Witteveen, Chief Financial Officer al NN in Romania, care a deținut rolul de CEO interimar…

- Coordonatorul campaniei de vaccinare, Valeriu Gheorghița, a declarat ca intrebarea nu este daca valul patru Covid-19 va veni in Romania, ci cand va veni și care va fi amploarea lui, a declarat coordonatorul campaniei de vaccinare Valeriu Gheorghița. El a reluat apelul pentru vaccinare, pentru a se evita…

- Vaccinul anti-COVID-19 dezvoltat de grupul farmaceutic francez Sanofi, in colaborare cu grupul britanic GSK, ar trebui sa fie disponibil in luna decembrie, a anuntat luni presedintele companiei franceze, citat de AFP. Intrebat de jurnalistii de la France Inter in legatura cu disponibilitatea…

- Selecționerul echipei olimpice a Spaniei a convocat pentru Tokyo 6 jucatori din lotul aflat la Euro 2020. Grupul de 22 pentru Jocuri include trei de la Barcelona și trei de la Real. Și marile cluburi trebuie sa respecte decizia federației. Aceasta e diferența de perspectiva asupra fotbalului. La noi,…

- Noua fabrica va completa instalatia de productie existenta a Teva din Dupnita, in sud-vestul Bulgariei, crescand semnificativ capacitatea de productie cu peste 800 de milioane de tablete / capsule pe an si creand aproximativ 70 de noi locuri de munca, a anuntat compania intr-un comunicat. Productia…

- Totuși, autoritațile pun conditia sa fi trecut cel putin 14 zile de la administrarea celei de-a doua doze de vaccin.De aceasta facilitate nu pot beneficia persoanele care vin din India, Africa de Sud si Brazilia, tari cu raspandire accentuata a noilor variante ale coronavirusului SARS-CoV-2.Desi neaprobate…

- Un antreprenor roman a reușit sa reformeze industria lemnului din Spania cu ajutorul unor tehnologii inovatoare. Și-a pus amprenta pe toate cladirile emblematice din Madrid, Malaga, Barcelona sau Paris.