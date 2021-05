Un cutremur slab a avut loc duminica dimineața in zona seismica Vrancea, potrivit infp.ro. Institutul National de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizica Pamantului transmite ca sismul a fost inregistrat duminica, 9 mai, la ora 03:15:29, in zona seismica Vrancea, Buzau. Cutremurul a avut magnitudinea de 2.9 grade pe scara Richter și s-a produs la adancimea […] The post Un nou cutremur s-a resimțit, duminica dimineața, in zona Vrancea. Ce magnitudine a avut seismul first appeared on Ziarul National .