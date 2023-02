Un nou cutremur în Turcia. Seismul a avut magnitudinea de 6,4 Un nou cutremur de magnitudine importanta a avut loc in Turcia, la o adancime de 10 kilometri. Seismul a avut loc langa localitatea Uzunbag, Hatay, a avut o magnitudine de 6,4 grade pe scara Richter și a fost inregistrat la ora 17.04 , ora Turciei. Un seism cu magnitudinea 6,3, produs la adancimea de 2 kilometri, a lovit luni seara regiunea situata la frontiera dintre Turcia si Siria, a anuntat Centrul Seismologic Euro-Mediteranean (EMSC), transmite Reuters. Seismul a fost inregistrat in provincia Hatay din sudul Turciei, cea mai afectata de cutremurele de la 6 februarie care au ucis peste 41.000… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

