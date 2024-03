Stiri pe aceeasi tema

- Reabilitarea cladirii spitalului din comuna Fantanele a intrat in linie dreapta, a anunțat primarul Vasile Hij. ”Investiția este realizata in urma asocierii dintre Primaria Fantanele si CSJ in speta Direcția Generala de Asistența Sociala și Protecția Copilului Suceava privind infiintarea de servicii…

- Presedintele Consiliului Judetean Suceava, Gheorghe Flutur, a anuntat, luni, ca lucrarile la Spitalul de Oncologie de la Suceava au ajuns la un stadiu de 55% si a precizat ca investitia este de 10 milioane de euro. Proiectul trebuie finalizat pana la sfarsitul acestui an “Suntem la Spitalul de Oncologie…

- Școlile speciale din Cluj vor primi echipamente digitale noi, in valoare de peste 1,6 milioane de lei, din fonduri europene.Consiliul Județean Cluj a semnat contractul avand ca obiect furnizarea de echipamente de telecomunicații și diverse tipuri de echipamente compiuterizate pentru instituțiile…

- Nicușor Dan (54 de ani), primarul general al Municipiului București, a anunțat ca in 2024 vor reincepe lucrarile la patinoarul „Mihai Flamaropol”. Tot in acest an ar urma sa fie pusa la punct documentația pentru doua noi sali de sport. In aprilie 2013, primarul de atunci al Capitalei, Sorin Oprescu…

- Ministerul Apararii este in așteptarea unor oferte, incepind cu 5 februarie 2024, pentru a incepe lucrarile de construcție a taberei militare din comuna Bacioi. Autoritațile planifica sa construiasca in suburbia municipiului Chișinau doua obiecte de infrastructura militara și sint gata sa plateasca…

- Proiectul privind ”Inființarea de rețele de distribuție gaze naturale in satul Mihoveni și extindere rețele de distribuție gaze naturale in satul Sf. Ilie din comuna Șcheia” aprobat la finele anului trecut de ministrul dezvoltarii, lucrarilor publice și administrației, Adrian Ioan Veștea pentru a fi…

- Teiuș: A fost semnat contractul de finanțare pentru Centrul comunitar integrat. Investiție de peste 1,1 milioane de lei Contractul de finanțare pentru Centrul comunitar integrat din orașul Teiuș, a fost semnat vineri, potrivit unui anunț facut de Primaria Teiuș. Proiectul este in valoare de peste 1,163…

- “Lucrarile la noul spital din Zlatna au trecut de 50%. Anul 2024 ne va aduce un spital aproape in totalitate independent energetic. In fiecare saptamana urmaresc evoluția lucrarilor. Voi reveni cu detalii legate de montarea panourilor solare și a pompelor de caldura. Consiliul Judetean a venit cu aport…