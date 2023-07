Stiri pe aceeasi tema

- Accident de circulație, miercuri dimineața, pe DJ 581, intre localitațile Reșița și Lupac, in județul Caraș-Severin. „In accident au fost implicate doua autoturisme. La fața locului a intervenit Detașamentul de Pompieri Reșița cu o autospeciala de descarcerare, o autospeciala de stingere cu apa și spuma,…

- Cinci persoane au fost ranite, intre care un copil, dupa ce doua mașini s-au izbit puternic pe DN 6, in zona localitatii Valisoara din judetul Caras-Severin. La locul accidentului a intervenit elicopterul SMURD. Doua autoturisme in care se aflau 6 persoane au fost implicate in accident. Potrivit ISU…

- Trei mașini au fost implicate intr-un accident produs duminica pe o șosea din Bistrița-Nasaud. La fața locului a fost trimis elicopterul SMURD.Accidentul s-a produs in localitatea Romuli. Cinci persoane au fost ranite, una dintre victime fiind incarcerata. La fața locului intervin doua echipaje SMURD,…

- Un accident rutier a avut loc, duminica, pe DN 6, in zona localitatii Valisoara din judetul Caras-Severin, iar cinci persoane au fost ranite, intre care un copil. La locul accidentului a intervenit elicopterul SMURD.Doua autoturisme in care se aflau 6 persoane au fost implicate in accident. Potrivit…

- Inca un accident grav pe DN 6 astazi. La Valisoara, in judetul Caras-Severin, doua autoturisme au fost implicate intr-un incident care a produs cinci victime, dintre care una e incarcerata. In urma apelului la 112 la fata locului au intervenit Detașamentul de Pompieri Caransebeș, ambulanta SAJ si un…

- Accident de circulație in aceasta dimineața, pe DN 58, intre reșița și Soceni, in județul Caraș-Severin. In accident au fost implicate trei autoturisme, iar la fața locului a intervenit Detașamentul de Pompieri Reșița cu o autospeciala de descarcerare, o autospeciala de stingere cu apa și spuma și o…

- Un accident rutier a avut loc in aceasta dupa amiaza in judetul Constanta la iesire din Navodari.Evenimentul rutier ar fi avut loc in apropierea podului de la iesire din Lumina. Potrivit SAJ Constanta ar fi patru victime. Spre locul accidentului se indreapta echipaje SAJ B2, SMURD B si elicopterul SMURD.…