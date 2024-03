Stiri pe aceeasi tema

- Sapte persoane au fost transportate la spital, sambata, dupa ce trei autoturisme au fost implicate intr-un accident rutier produs intre localitatile Vlaha si Luna de Sud, judetul Cluj. Accident rutier s-a petrecut intre localitatile Vlaha si Luna de Sus, fiind implicate trei autoturisme.Acolo…

- Un autotren care transporta utilaje agricole si un autoturism s-au ciocnit, miercuri, pe un drum judetean din Maramures, iar o persoana a ramas incarcerata, fiind scoasa de echipajele de interventie. Trei persoane au fost transportate la spital.”In jurul orei 17.00 am fost anuntati despre producerea…

- FOTO | Accident rutier MORTAL pe autostrada A3 Gilau-Nadașel: Un barbat a DECEDAT și alte doua persoane ranite au ajuns la spital FOTO | Accident rutier MORTAL pe autostrada A3 Gilau-Nadașel: Un barbat a DECEDAT și alte doua persoane ranite au ajuns la spital Un accident rutier mortal a avut loc luni…

- Un accident cumplit s-a produs, in urma cu puțin timp, in Neamț. Șase persoane au fost ranite grav, dupa ce doua mașini și doua TIR-uri s-au ciocnit. Una dintre persoane este in stop cardio-respirator, iar medicii depun eforturi uriașe pentru a-i salva viața.

- Doua masini si o ambulanta sunt implicate, marti, intr-un accident rutier produs la intersectia dintre Bulevardul Timisoara si strada Brasov, patru persoane fiind ranite. Ambulanta s-a rasturnat, iar calea de rulare a tramvaielor a fost blocata, pe strada Brasov, in ambele sensuri, informeaza news.ro.

- Noaptea trecuta a avut loc un accident grav la ieșirea din localitatea Nadașelu spre Zalau, in urma caruia s-a produs un incendiu, iar 5 persoane au fost ranite, 4 dintre acestea fiind transportate la spital. Traficul a fost blocat pe ambele sensuri. Pompierii din cadrul ISU Cluj au intervenit noaptea…

- Cinci persoane au primit ingrijiri medicale, vineri seara, dupa un accident in care au fost implicate trei masini si care s-a produs in judetul Cluj. Unul dintre autoturisme a luat foc, dar ocupantii au reusit sa iasa. Dupa evaluarea de la fata locului, trei barbati si o femeie au fost transportati…

- Un accident ingrozitor s-a produs in Turcia, in urma cu doar cateva ore. Șapte mașini s-au ciocnit, iar 11 persoane s-au stins din viața. De asemenea, alte 50 de victime au fost transportate de urgența la spital. Tragedia s-ar fi produs din cauza condițiilor dificile de circulație.