O persoana a fost ucisa si doua ranite de un individ inarmat cu un cutit, vineri dimineata, la Liceul Gambetta din Arras, oras situat la circa 180 de kilometri nord de Paris, in departamentul Pas-de-Calais. Presupusul autor, care ar fi strigat „Allah Akbar” in acel moment, a fost arestat, relateaza TF1. UPDATE – Presedintele Emmanuel Macron va vizita liceul unde s-au petrecut faptele, a anuntat Palatul Elysee. Adunarea Nationala franceza si-a suspendat lucrarile in semn de solidaritate cu victimele. La randul sau, premierul Elizabeth Borne si-a anulat o deplasare prevazuta la Orleans si a revenit…