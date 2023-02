Un militar din cadrul Forțelor Aeriene Romane a decedat marti, in Baza 57 Mihail Kogalniceanu, acesta fiind gasit de colegi in patul sau, in stare de inconstienta. ”Un gradat profesionist din cadrul Fortelor Aeriene Romane a decedat, marti, 14 februarie, in Baza 57 Mihail Kogalniceanu, judetul Constanta. Caporalul clasa a II-a Marian Pascu era incadrat la Centrul 70 Geniu Pantelimon si se afla in misiune in Baza 57 Mihail Kogalniceanu. Militarul, care se afla la odihna, a fost gasit in patul sau de colegi, in jurul orei 16,30, in stare de inconstienta”, informeaza MApN, transmite agerpres.ro .…