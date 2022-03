Un microbuz din Ucraina, cu 11 persoane din care 5 copii, s-a răsturnat în Bihor Un microbuz inmatriculat in Ucraina, in care se aflau 11 persoane, 6 adulți și 5 copii, s-a rasturnat pe drumul national 19, in apropierea localitatii bihorene Valea lui Mihai. Conform e-bihoreanul.ro, accidentul a avut loc marti noapte, la iesirea din localitatea Valea lui Mihai catre Curtuiseni. Microbuzul circula in coloana, cu alte vehicule din Ucraina, […] The post Un microbuz din Ucraina, cu 11 persoane din care 5 copii, s-a rasturnat in Bihor appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

