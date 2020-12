Stiri pe aceeasi tema

- Colegiul Tehnic "I.D. Lazarescu" din Cugir va fi reabilitat, modernizat si dotat printr-un proiect in valoare totala de peste 12 milioane de lei, majoritatea fonduri europene nerambursabile REGIO.

- La ora actuala, in Romania exista mai multe rute cultural-turistice recunoscute de Ministerului economiei, energiei și mediului de afaceri, al caror obiectiv este acela de a pune in valoare intr-un mod cat mai atractiv bogatul patrimoniu existent in Romania, cu obiective culturale și istorice de o…

- Statul pune la bataie 20 de milioane de euro din fonduri europene pentru tinerii care se intorc din strainatate. Ce pot face cu banii Desi statul pune la bataie 20 de milioane de euro din fonduri europene, tinerii din diaspora se lasa greu convinsi sa revina in tara și sa se apuce de agricultura. Bugetul…

- Candidatul aliantei electorale PSD-ALDE la functia de presedinte al Consiliului Judetean Dolj, Cosmin Vasile, a declarat ca a votat pentru continuarea proiectelor de dezvoltare, pentru ca Doljul sa fie in continuare judetul numarul 1 in atragerea de fonduri europene, potrivit AGERPRES."Am…

- In ultimii patru ani atragerea de finanțari masive din fonduri europene și guvernamentale a devenit o prioritate pentru autoritațile locale din comuna Vadu Pașii. Anul trecut școala din satul Vadu Pașii a primit o infuzie de 1 milion de euro iar anul acesta autoritațile locale au investit peste 2 milioane…

- In ultimii patru ani, atragerea de finanțari masive din fonduri europene și guvernamentale a devenit o prioritate pentru autoritațile locale din comuna Vadu Pașii. Anul trecut, școala din satul Vadu Pașii a primit o infuzie de un milion de euro, iar anul acesta autoritațile locale au investit peste…

- In ultimii patru ani, atragerea de finanțari masive din fonduri europene și guvernamentale a devenit o prioritate pentru autoritațile locale din comuna Vadu Pașii. Anul trecut, școala din satul Vadu Pașii a primit o infuzie de 1 milion de euro iar anul acesta autoritațile locale au investit peste 2…

- “Avem solicitari din partea tuturor entitatilor, inclusiv din partea autoritatilor locale, de decontare din fonduri europene pe cheltuielile COVID de aproape 600 de milioane de euro. Toate aceste solicitari sunt in procesare si ele vor fi decontate. Suma de 175 de milioane de euro este o suma care este…