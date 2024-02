Stiri pe aceeasi tema

- Doua creșe moderne, finanțate prin Planul Național de Redresare și Reziliența (PNRR) vor fi construite in localitațile Odobești și Dumbraveni. Finanțarea se va derula prin Compania Naționala de Investiții (CNI), iar ambele investiții au o valoare de 25 de milioane de lei. Concret, Primaria Odobești…

- Prim-ministrul Marcel Ciolacu a avut, joi, o intalnire in format online cu reprezentantii Asociatiei Municipiilor din Romania. Consultarile au fost axate asupra modului in care Guvernul poate sustine, in continuare, activitatea autoritatilor locale, precum si finantarea proiectelor de dezvoltare derulate…

- Un nou proiect cu fonduri europene, obtinute prin Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR), dar si cu fonduri de la bugetul local, va fi implementat la Spitalul Clinic „Dr. C. I. Parhon” din Iasi.

- Primaria Galati informeaza ca s-au semnat contractele pentru executia lucrarilor de renovare energetica la sapte blocuri din diferite cartiere din municipiu, in cadrul unor proiecte cu fonduri obtinute prin Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR). Valoarea totala a celor sapte contracte atribuite…

- Startup-urile și firmele mici și mijlocii (IMM) europene, inclusiv din Romania, care dezvolta tehnologii in domeniul apararii vor putea obține noi finanțari printr-un nou mecanism investițional, in valoare de 175 de milioane EUR, lansat vineri de Uniunea Europeana.

- Spitalul Clinic de Recuperare din Cluj-Napoca beneficiaza de dotari de inalta tehnologie, din fonduri europene."Consiliul Judetean Cluj a incheiat contractele pentru achizitionarea a 27 de noi aparaturi si echipamente medicale de ultima generatie. Acestea au fost achizitionate in cadrul proiectului…

