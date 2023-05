Stiri pe aceeasi tema

- Un meteorit a cazut luni peste o casa din New Jersey, SUA, facand o gaura in acoperis si ajungand in dormitor, dar fara a face victime. Meteoritul ar putea fi un fragment vechi de 5 miliarde de ani din cometa Halley, transmite joi Live Science, conform Agerpres.Nimeni nu se afla in casa lui Suzy…

- Obiectul metalic a facut o gaura in acoperișul localnicilor, luni, insa, din fericire, aceștia nu erau acasa. Corpul arata ca o piatra lucioasa, de aproximativ 10 cm pe 10 cm, a declarat poliția din Hopewell Township, potrivit The Guardian.Roca a lovit podeaua de lemn masiv, apoi a „ricoșat in sus"…

- Adriana Bahmuțeanu și George Restivan au decis sa se cunune religios intr-o manastire din Ucraina și a explicat, pe Facebook, de ce a luat aceasta hotarare. Fosta soție a lui Silviu Prigoana spune ca a fost un vis implinit pentru ea și este fericita cu alegerea pe care a avut-o. Cununia religioasa a…

- O mireasa a reușit sa ii șocheze atat pe invitații la nunta, dar și pe proaspatul soț. Parte din ceremonial, femeia a tras in aer 4 focuri de arma, in timp ce mirele statea impietrit langa ea.Poliția din nordul statului indian Uttar Pradesh este in cautarea femeii, care a disparut imediat dupa nunta,…

- Duminica dimineața (9 aprilie), tensiunile au fost la cote maxime la moscheea Al-Aqsa din orașul vechi al Ierusalimului, in timp ce credincioșii musulmani au ținut rugaciunile de Ramadan, iar turiștii evrei, care au vizitat situl in condiții de securitate sporita, au marcat Paștele evreiesc. Vizitatorii…

- Poliția australiana a pus sub acuzare un barbat care a fost vazut purtand la el ceea ce parea a fi o pușca de asalt AK-47, dar care s-a dovedit a avea un scop mai degraba diferit.Polițiștii au intrat in acțiune dupa o avalanșa de apeluri de urgența din nord-vestul orașului Sydney miercuri seara,…

- Un asteroid suficient de mare pentru a distruge un oraș va trece in acest weekend intre orbitele Pamantului și Lunii - din fericire pentru noi, ratandu-le pe amandoua, noteaza BBC.Obiectul, denumit 2023 DZ2, a fost descoperit in urma cu o luna. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- A-i arata vecinului tau degetul mijlociu poate ca nu este politicos, dar este protejat ca parte a dreptului la libertatea de exprimare a unei persoane in conformitate cu Constituția canadiana, a decis un judecator, potrivit The Guardian.Intr-o decizie de 26 de pagini, Dennis Galiatsatos a respins…