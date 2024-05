Stiri pe aceeasi tema

- Bogdan Lobonț, antrenorul interimar de la Rapid, a vorbit despre conflictul cu Ermal Kransniqi de la meciul cu Farul, pierdut cu 1-3. La conferința premergatoare derby-ului cu Universitatea Craiova, „Pisica” a declarat ca a avut o discuție cu kosoravul. Rapid - Universitatea Craiova are loc luni, de…

- MM Stoica, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a comentat ironic faza semifinalelor Cupei Romaniei Betano. Dupa ce Oțelul a eliminat pe Universitatea Craiova din sferturi, scor 1-0, in penultimul act au ajuns doar echipe din play-out-ul Ligii 1 sau din Liga 2 (Corvinul Hunedoara).…

- Adrian Mutu (45 de ani) spune ca CFR Cluj va conta și ea in lupta pentru titlu, chiar daca toata lumea le vede favorite pe FCSB și Rapid. CFR Cluj primește vizita celor de la Universitatea Craiova in prima runda a play-off-ului Superligii. Meciul va fi liveTEXT pe GSP.ro și la tv pe Prima Sport 1, Orange…

- Doua derbiuri au avut loc in ultima etapa a sezonului regulat din SuperLiga, iar Comisia de Disciplina din cadrul FRF a dictat sancțiuni dure dupa Rapid - FCSB și U Craiova 1948 - CS Universitatea Craiova.

- Florin Gardoș, fost fundaș la FCSB, a prefațat meciul echipei roș-albastre cu Rapid și iși avertizeaza fosta echipa. Rapid - FCSB are loc sambata, de la ora 20:00. Meciul va fi liveTEXT pe GSP.ro și la TV pe Prima Sport 1, Orange Sport 1 și Digi Sport 1 Retras din fotbal, Gardoș ramane cu ochii pe FCSB…

- Andrei Ivan (27 de ani), a jucat o repriza astazi in Universitatea Craiova - FCSB 1-1, iar la final a raspuns complimentelor pe care i le-a facut Gigi Becali, patronul FCSB. Doar ce se terminase meciul dintre FCSB și Petrolul, scor 1-0, iar Gigi Becali și-a mutat atenția catre capul de afiș al rundei,…

- Iulian Cristea (29 de ani), fundaș central la Rapid, a analizat egalul cu Universitatea Craiova, 1-1, și a prefațat derby-ul din ultima etapa a sezonului regulat, cu FCSB. Iulian Cristea a fost beneficiarul deciziei surprinzatoare de a-l lasa pe banca pe capitanul Cristian Sapunaru, dupa o perioada…

