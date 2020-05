Un membru PNL îi ia apărarea lui Orban: Bucuria tuturor circotașilor și a minților insalubre Acesta susține ca a vazut la multe persoane "o satisfactie vecina cu catharsisul" dupa publicarea fotografiei cu premierul si mai multi ministri care mananca, beau si fumeaza intr-un birou de la Guvern. "Nu se fumeaza in institutiile publice. De acord! Bucuria tuturor carcotasilor si a mintilor insalubre: i-am prins! Gata! Au belit-o! N-au masti la gura, le-au aruncat pe masa", spune el, mentionand ca nu il apara pe premier, dar "prea o fac unii de sfarsitul lumii". Acesta mai susține ca scurgerea fotografiei este fie „o lucratura securista de 2 lei, ori tradare din interior”. „Pe 25 mai a fost… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

