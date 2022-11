Un medicament contra cancerului de la GSK restras de la comercializare Compania farmaceutica GlaxoSmithKline (GSK) a anuntat ca va opri vanzarea in Statele Unite a medicamentului Blenrep impotriva cancerului, utilizat pentru tratarea mielomului multiplu, cel mai recent dintr-o serie de esecuri pentru producatorul britanic de medicamente, relateaza Reuters și Agerpres. Medicamentul a primit aprobarea de urgența a FDA in 2020. El este indicat in monoterapie pentru tratamentul mielomului multiplu la pacienti adulti, carora li s-au administrat cel putin patru tratamente anterioare si care au inregistrat progresia bolii sub ultimul tratament. Compania a anuntat, in luna… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

