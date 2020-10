Un medic epidemiolog arată care este „Călcâiul lui Ahile” în lupta anti-Covid Un medic specialist epidemiolog trece in revista principalele motive care constituie un „calcai al lui Ahile” in prevenirea și combaterea raspandirii coronavirusului. Mancatul impreuna, fara masca, in spații inchise și aproape, fumatul la colț cu poveștile de rigoare, statul in același birou inchis, neaerisit, cu “inca doar 1-2 persoane” și fara masca, manipularea cu maini […] The post Un medic epidemiolog arata care este „Calcaiul lui Ahile” in lupta anti-Covid appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

