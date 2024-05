Candidatul PNL la Primaria Capitalei, Sebastian Burduja, a declarat sambata despre primarul in functie, Nicusor Dan, ca nu este corect sa vii dupa 4 ani in care ai avut absolut toate ingredientele sa reusesti, sa dai vina in continuare pe altii, precizand ca el numeste asta sindromul instalatorului, vii si te intrebi: cine a lucrat aici?”. Despre afirmatia lui Nicusor Dan ca nu vrea sa intre in dezbatere cu PNL pentru ca isi doreste o majoritate dupa alegeri cu liberalii, Burduja a aratat ca nu vor mai da din nou un cec in alb unui om care nu a facut un Bucuresti mai bun.