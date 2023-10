Stiri pe aceeasi tema

- Accident grav in Otopeni produs duminica dimineața, anunța Realitatea PLUS. Barbatul gasit decedat in mașina este unul dintre medicii acuzați de luare de mita in scandalul de la Institutul Marius Nasta. Este vorba despre medicul Cornel Petreanu, potrivit Realitatea PLUS. Sunt mai multe ipoteze in legatura …

