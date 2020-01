Un medic a ucis nouă într-un centru de îngrijiri paliative: Cazul care oripilează Belgia Un medic belgian suspectat ca ar fi sedat in mod abuziv persoane in varsta intr-un centru de ingrijiri paliative a fost inculpat pentru noua asasinate de catre un judecator din Liege (est), au declarat luni doi avocati, relateaza AFP, citata de Agerpres. Decesele s-au produs in 2017 si 2018. Cazul ar putea ridica problema reglementarii acestor sedari, intr-o tara in care eutanasia - legalizata din 2002 - este strict incadrata. Citește și: EXCLUSIV Detalii despre averea Cristinei Țopescu! Afacerea regretatei jurnaliste, pe minus! Ancheta judiciara a fost deschisa in urma… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana analizeaza daca autoritațile romane iau rapid masurile necesare pentru inchiderea sau reabilitarea a 48 de depozite de deșeuri, din totalul celor 68 care sunt supuse unei decizii a Curții de Justiție a UE, a declarat, pentru MEDIAFAX, o sursa din Executivul de la Bruxelles.Comisia…

- Un tanar de 23 de ani a fost impușcat cu un pistol cu bile, luni seara, in parcarea unui centru comercial din Iași de fostul prieten al iubitei sale. Fata a fost cea care a sunat la 112 și a alertat autoritațile. Agresorul este cautat de polițiști.Incidentul a avut loc luni seara, in parcarea…

- Presedintele si membrii Comisiei Europene au luat luni, in fata Curtii de Justitie a Uniunii Europene (CJUE) de la Luxemburg, angajamentul solemn prevazut de tratatele Uniunii Europene, indica un comunicat al CJUE.Desi tratatele nu prevad modalitatile specifice ale angajamentului solemn, Comisia…

- Un medic belgian suspectat ca ar fi sedat in mod abuziv persoane in varsta intr-un centru de ingrijiri paliative a fost inculpat pentru noua asasinate de catre un judecator din Liege, relateaza AFP, citata de Agerpres.Decesele s-au produs in 2017 si 2018.

- Florin Cițu a imprumutat astazi 1,19 miliarde lei de la banci, la o dobanda de 3,89% pe an, pana in 2024.La licitatie au participat sapte dealeri primari. Volumul total al cererii a fost de 2,03 miliarde lei , din care bancile in nume si cont propriu au acoperit 1,52 miliarde lei, iar 167…

- Vedeta TV Cristina Țopescu a fost gasita duminica seara decedata in casa sa din localitatea Otopeni. Macabra descoperire a fost facuta de catre o vecina. Crainica TV a fost gasita in pat, fara urme de violenta. In imobil erau și doi caini decedați.

- In cazul celor doi tineri ce au fost snopiți in bataie de șase indivizi in Scuarul Catedralei Chișinau a fost pornita o ancheta de serviciu, iar in aceasta dimineața a fost convocata o ședința la nivel de conducere a Ministerului Afacerilor Interne (MAI) și Inspectoratului General al Poliției (IGP).…