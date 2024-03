Stiri pe aceeasi tema

- Primele zile de primavara schimba infațișarea cetaților dacice din Munții Șureanu și le ofera oaspeților lor noi motive de a le vizita in aceasta perioada. Ies la iveala plantele de leac și florile despre care localnicii credeau ca au puteri magice

- Numeroase locuri din Munții Șureanu (Hunedoara) au pastrat ramașițe și vestigii ale unor sanctuare din vremea dacilor. Unii oameni de știința au aratat ca stramoșii noștri le considerau „porți catre lumea de dincolo”.

- Primele semne ale primaverii se arata in Munții Șureanu din Hunedoara, unde covoare de flori incep sa impodobeasca padurile din ținutul cetaților dacice. Turiștii sunt așteptați in numar mare in poienile cu ghiocei salbatici, insa padurarii le atrag atenția.

- Ținutul cetaților dacice din Munții Șureanu (Hunedoara), locul din Romania unde se afla cea mai mare concentrare de monumente ale civilizației dacice, a pastrat și numeroase ramașițe ale unor tabere militare romane.

- Un drum spectaculos care strabate Munții Poiana Rusca este devastat de alunecari de teren. Șoseaua moderna a fost inaugurata in urma cu zece ani. Se oprește in mijlocul padurii, la limita județelor Hunedoara și Caraș-Severin.

- Hunedoara s-a numarat printre cele mai industrializate județe din Romania, in secolul al XX-lea, iar combinatele, uzinele și minele și-au lasat amprenta nociva peste orașe. Declinul industriei grele a revitalizat insa natura in cele mai poluate zone din trecutul Hunedoarei.

- Un accident rutier, in care au fost implicate doua mașini, s-a produs in urma cu puțin timp, pe DN76, in localitatea Valișoara. In urma evenimentului rutier, la fața locului, au sosit un echipaj de pompieri și o ambulanța SMURD, din Brad și un echipaj SAJ, unde au constat ranirea ușoara a doua persoane,…

