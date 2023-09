Un mare actor stins din viață. A fost iubit de copiii din întrega țară S-a stins din viața Ion Rușcuț, respectabil actor al teatrului și filmului romanesc. Vocea sa este cunoscuta multor generații de copii prin personajele de filme artistice și desene animate pe care le-a dublat in limba romana. Luna acesta ar fi implinit 68 de ani. Actor al Teatrului Regina Maria, absolvent al Institutului de Teatru din Targu-Mureș (promoția 1980), ultimul lungmetraj in care a jucat Ion Rușcuț a fost ”Berliner” in regia lui Marian Crișan, pelicula ce a obținut mai multe premii la festivaluri de profil. Din 1983, a dat viața multor personaje pe scena teatrului oradean. Dintre acestea,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In ziua de 8 Septembrie 2004 s-a stins din viața, la Bucuresti, popularul interpret roman de muzica usoara Dan Spataru ; (n. 2 octombrie 1939). Au avut un mare succes de public cantecele sale „Tarancuta, tarancuta„, „Nici o lacrima„, „Nu-ti sade bine cind plingi„, „Nu m-am gindit la despartire„, „Oare,…

- Lumea sportului internațional e in doliu! Fostul capitan, Theuns Stofberg, s-a stins din viața in cursul zilei de azi, din cauza ranilor suferite intr-un accident de mașina. In varsta de 68 de ani, fostul mare sportiv a fost grav ranit ieri, intr-un tragicul accident. Cadrele medicale au facut tot posibilul…

- Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Targu Mures a anuntat, in aceasta dimineața, ca s-a stins din viata doctorul Tiberiu Bataga, seful Clinicii de Ortopedie-Traumatologie. Acesta a coordonat Sectia timp de 17 ani si a fost un nume foarte apreciat pe plan national si international in domeniul ortopediei…

- Lumea sportului din Romania e in doliu! Ștefan Stan, cunoscutul rugbist care a activat la Timișoara, Olimpia București, Dinamo sau Sportul Studețesc, și fost component al echipei naționale, s-a stins din viața la varsta de 35 de ani, dupa o lupta de cațiva ani buni cu o boala teribila.

- Lumea muzicii internaționale e in doliu dupa ce DJ Casper, cunoscut mai ales pentru hit-ul dance de mare succes Cha-Cha Slide, s-a stins din viața la varsta de 58 de ani. Trista veste a fost confirmata chiar de familia acestuia.

- In urma cu aproximativ un an, pe 9 august 2022, doi tineri din judetul Vaslui au intrat sa faca o baie in mare la Costinesti. Din pacate, cei doi au fost trasi de curenti in larg si au disparut in valuri. La doua zile de la tragedie trupul uneia dintre victime a fost gasit intre stabilopozi. Din pacate,…

- Pianistul si compozitorul Valentin Gheorghiu a murit, in noaptea de duminica spre luni, la varsta de 95 de ani. Anuntul a fost facut de violonistul Gabriel Croitoru. „In aceasta noapte de iulie ne-a parasit pentru a merge sa cante in alte lumi marele nostru pianist si prieten bun, Maestrul Valentin…

- Decesul unei tinere de 30 de ani din Marea Britanie ar putea duce la schimbari in sistemul medical. Medicii asociați, care au o pregatire medicala de baza și nu sunt medici calificați, s-ar putea sa nu mai poata folosi titlul de „medic”.