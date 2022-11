Un mare abator din Germania caută măcelari în România. Cât de mare este salariul Cum mai este puțin timp pana la Craciun, abatoarele din Germania, cel mai mare producator de carne de porc din Europa, lucreaza din plin și au nevoie de forța de munca, inclusiv din Romania. Se cauta pesoane calificate, dar și fara experiența in domeniu, iar salariul pornește de la 12 euro pe ora, potrivit unui anunț al angajatorului. In abatoarele din Germania muncesc mii de romani, care nu o data s-au plans de condițiile grele de munca, ‘’sclavia’’ moderna, cum au numit-o mulți. Chiar și așa sunt destui dispuși sa lucreze aici. De data aceasta, oferta vine din partea concernului Westflesich,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

