Un manager din Hidroelectrica, numit șef al corpului de control al premierului Adrian Nica , director in cadrul Hidroelectrica, a fost numit de Marcel Ciolacu șef al Corpului de Control al primului-ministru. Silviu Barbu, șeful Corpului de Control al prim-ministrului, și-a dat demisia din funcție, iar premierul Marcel Ciolacu l-a și inlocuit. Noul secretar de stat conducator al Corpului de Control este Adrian Nica. Acesta era de peste 8 ani, din 2015, manager al Departamentului Control Intern la compania de stat Hidroelectrica, cel mai mare producator de energie electrica din Romania. In trecut, Nica a mai fost director general adjunct al Direcția Generala de Administrare… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

