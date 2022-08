Un libanez, Bassam, ia ostatici într-o bancă şi cere să încaseze economii Agentia bancara a Federal Bank, situata in apropiere de strada comerciala Hamra, era incercuita, joi dupa-amiaza, de un cordon de securitate impozant, a constatat un junalist AFP. Clientul furios ”a intrat cu o pusca de vanatoare si materiale inflamabile si a amenintat angajatii sa-i dea economiile”, declara una dintre surse. Alta sursa precizeaza ca barbatul, in varsta de 40 de ani, a ”stropit cu benzina, a inchis intrarea bancii si-i retine pe angajati ostatici”. Potrivit agentiei libaneze de presa NNA, barbatul a ”amenintat sa se incendieze si sa ucida pe toata lumea, indreptand pistolul catre… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Agentia bancara a Federal Bank, situata in apropiere de strada comerciala Hamra, era incercuita, joi dupa-amiaza, de un cordon de securitate impozant, a constatat un junalist AFP. LIVE: Man takes hostages at the Federal Bank of Lebanon — Reuters (@Reuters) Clientul furios ”a intrat cu o pusca de vanatoare…

- Un barbat inarmat cu o pușca de vanatoare ține ostatici angajații Banca Federala a Libanului din Beirut. Barbatul amenința ca-și va da foc cu benzina daca nu-și primește economiile, potrivit unui oficial din domeniul securitații, potrivit www.nasdaq.com . Barbatul a intrat in sucursala Bancii Federale…

- Dupa exploziile care au avut loc, marti, la baza aeriana din Novofedorivka (Crimeea), liderul tatar Refat Ciubarov i-a sfatuit pe invadatorii rusi sa paraseasca peninsula anexata in 2014 , scrie agenția de presa RBC., citata de Rador. „Cetațeni ai Rusiei, ați primit un prim ‘apel’, care va spune ca…

- Raportul, Short-Term Energy Outlook (STEO), arata ca cererea de energie estimata de EIA va creste la 4.027 miliarde de kilowati-ora (kWh) in 2022, de la 3.930 de miliarde de kWh in 2021, inainte de a scadea la 4.018 miliarde de kWh in 2023. In 2020, in timpul pandemiei de Covid-19, consumul de energie…

- Bombardamentele ruse au continuat la Centrala nucleara Zaporojie. Energoatom, operatorul ucrainean al centralelor nucleare din Ucraina, a transmis ca rachetele au lovit depozitul de containere cu combustibil nuclear uzat de la centrala, iar un muncitor a fost ranit. Totodata, compania energetica de…

- ”Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale anunta lansarea sesiunii de primire a cererilor de finantare pentru submasura 17.1 „Prime de asigurare a culturilor, a animalelor si a plantelor” din cadrul Programului National de Dezvoltare Rurala 2014 – 2020 (PNDR 2020). Sesiunea de depunere a solicitarilor…

- Inovație in domeniul agriculturii. Fratele mai mic al lui Elon Musk a creat fermele-container, un tip de infrastructura pentru producție alimentara, prin care vrea sa promoveze o nutriției mai sanatoasa și accesibila oamenilor din marile orașe. Ideea principala este ca legumele, salatele și ierburile…

- Autoritatile sunt ingrijorate ca Huawei ar putea obtine date sensibile despre exercitiile militare si despre starea de pregatire a bazelor si a personalului prin intermediul echipamentelor, a spus una dintre persoane, solicitand anonimatul, deoarece ancheta este confidentiala si implica securitatea…