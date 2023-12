Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Vladimir Putin a aterizat in Emiratele Arabe Unite. Va vizita si Arabia Saudita, unde va discuta despre conflictul israeliano-palestinian si petrol, informeaza AFP. „Vizitele de lucru ale presedintelui (rus Vladimir) Putin in Emiratele Arabe Unite si in Arabia Saudita vor avea loc maine…

- Uniunea Europeana a livrat Ucrainei aproximativ 300.000 din milionul de obuze promise pana in prezent, a declarat miercuri ministrul ucrainean de externe, Dmytro Kuleba, in timp ce participa la o reuniune NATO la Bruxelles, potrivit Reuters. Vorbind cu reporterii in marja evenimentului, Kuleba a cerut…

- Autorul unui accident rutier mortal produs pe fondul starii avansate de ebrietate a fost condamnat de judecatori suceveni la aproape 4 ani de inchisoare. Acesta a provocat accidentul mortal la cateva zile dupa ce a intrat in vigoare modificarea legislativa prin care cei care comit un accident soldat…

- Klaus Iohannis și-a inceput marti, oficial, turneul in Africa. Prima etapa este Kenya, unde a fost primit, in sfarșit, de presedintele William Ruto, joi urmeaza sa viziteze un liceu, iar miercuri nu are program oficial. Turneul african al cuplului prezidențial, care se va incheia pe 23 noiembrie, mai…

- Politistii si procurorii fac, miercuri, perchezitii in Bucuresti si in mai multe judete, la persoane suspectate ca au folosit 160 de carti de identitate false si peste 70 de documente reale pentru a contracta credite online, provocand un prejudiciu de peste un milion de lei. ”La data de 11 octombrie…

- Presedintele Ucrainean, Volodimir Zelenski, a ajuns la Palatul Cotroceni, fiind intampinat de presedintele Klkaus Iohannis. Presedintele Volodimir Zelenski a ajuns la Palatul Cotroceni, unde a fost intampinat de presedintele Klaus Iohannis. S-au intonat imnurile celor doua state si urmeaza ca cei doi…

- O angajata a Inspectoratului General pentru Migrație din Republica Moldova s-a dus sa fure din magazine intr-ul Mall chiar a doua zi dupa ce a primit legitimația de polițist. Deși poițista a fost prinsa la furat in Palas Mall din Iași, ea continua sa profeseze dupa ce Parchetul de pe langa Judecatoria…

- Radu Judele, expertul acuzat de procurorii DNA ca ar fi primit 714.000 lei de la omul de afaceri Emil Savin, care l-ar fi mituit si pe presedintele Consiliului Judetean Vaslui, Dumitru Buzatu, a fost arestat preventiv duminica, in urma unei decizii a Tribunalului Vaslui. Barbatul este acuzat de luare…