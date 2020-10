Stiri pe aceeasi tema

- Reluarea jocurilor oficiale de baschet masculin se amana. Federația Romana de Baschet a transmis un comunicat oficial prin intermediul caruia anunța echipele participante la Cupa Romaniei ca turneele de calificare programate in perioada 17-22 octombrie se suspenda.

- Opt sportivi din cadrul clubului, dar si fostul antrenor al CS Terra Kid Zalau, Oliwer Dobre, au fost premiati cu distinctia „Maestru emerit al sportului”, premierea fiind facuta de presedintele Federatiei Romane de Karate Traditional, Nicolae Marandici Federatia Romana de Karate Traditional a organizat…

- Consilierii județeni au fost de acord ca 400 de mii de lei sa intre in contul echipei barmarene. Banii sunt folosiți pentru finantarea programelor structurii sportive de performanta, de prim esalon, Clubul Sportiv „Stiinta” Baia Mare – echipa de volei masculin CS Stiinta Explorari Baia Mare. Echipa…

- Cea mai importanta competiție din calendarul intern al Federației Romane de Orientare din acest an s-a desfașurat la Roman, in perioada 10-13 septembrie, unde au avut loc Campionatele Naționale de Orientare in Alergare. In ciuda vremurilor grele pe care le traim si a multor restricții din aceasta perioada,…

- Federația Romana de Baschet și reprezentanții cluburilor din baschetul feminin au desfașurat joi 27 august, o noua videoconferința, care a avut ca subiect inceperea sezonului competițional 2020/2021. S-a agreat ca pe parcursul anului calendaristic 2020 sa se desfașoare trei turnee, doua de Cupa Romaniei…

- Federația Romana de Fotbal a stabilit coordonatele pentru faza nationala a Cupei Romaniei, sezonul 2020/2021, care va avea etapa de debut, pana la urma, in 9 septembrie, cu cateva zile inainte de a debuta și intrecerea Ligii a III-a. Departamentul Competitii a stabilit ca Faza I, in care vor intra in…

- Fotbalul mic DECIZII… Federatia Romana de Fotbal a stabilit in ultima sedinta a Comitetului Executiv datele de start ale noilor competitii: Cupa Romaniei – faza nationala, Liga 3, Liga 2 si Liga 1 feminin. Insa, Liga 3 si Liga 2 ar putea suferi modificari, in functie de cum evolueaza pandemia de coronavirus.…

- Progresul Șomcuta Mare s-a impus in aceasta seara in fața gruparii CSM Sighetu Marmației in finala Ligii a patra, in urma loviturilor de departajare. In finala Ligii a patra, pe Stadionul ”Viorel Mateianu” din Baia Mare s-au aflat in aceasta seara fața in fața caștigatoarea seriei Sud – Progresul Șomcuta…