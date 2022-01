Un italian rămas fără loc de muncă pentru că refuză să se vaccineze vrea să emigreze în România Un italian ramas fara loc de munca de 3 luni pentru ca nu vrea sa se vaccineze vrea sa emigreze in Romania. Michele Mancini, un șofer in varsta de 52 de ani din Torino, este un simbol al anti-vacciniștilor din Italia dupa ce opiniile sale au fost prezentate pe larg in cotidianul Corriere della Sera. El spune ca s-a decis in 15 octombrie 2021 sa nu se vaccineze indiferent de repercusiuni, iar cum este și mai indarjit: nu mai are niciun venit de trei luni, traiește din economii, iar pe parinții sai nu-i poate vizita pentru ca ii este teama ca s-ar putea imbolnavi. ”In opinia mea, decretul guvernamental… Citeste articolul mai departe pe timisoarastiri.ro…

