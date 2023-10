Stiri pe aceeasi tema

- Israelul este decis sa extermine gruparea terorista Hamas. Drept urmare, noaptea trecuta nu a fost o clipa de liniste in Fasia Gaza, aflata sub asediul armatei israeliene. In mai putin de 48 de ore, armata israeliana a mobilizat peste 300.000 de rezervisti.

- Razboi Israel – Hamas. Miscarea islamista palestiniana Hamas a amenintat luni seara ca va ucide ostaticii israelieni in Gaza ca reactie la raidurile israeliene asupra enclavei palestiniene, potrivit unui comunicat, relateaza AFP. In plus, unul dintre reprezentanții Hamas a adaugat faptul ca negocierile…

- Confruntarile armate dintre Israel și gruparea Hamas continua pentru a treia zi. Luptatorii palestinieni au anunțat ca au lansat rachete asupra orașului israelian Așkelon și ca au vizat Aeroportul Internațional Ben Gurion de langa Tel Aviv. La randul sau, Israelul a afirmat ca a lovit noaptea trecuta…

- „Ca urmare a escaladarii conflictului din Israel, am anulat zborurile catre si dinspre Tel Aviv pana la o notificare ulterioara. Wizz Air ii contacteaza direct pe pasagerii afectati, prin e-mail sau SMS, si le ofera optiuni pentru reprogramare sau rambursare, precum si pentru cazare”, au anuntat reprezentantii…

- La 50 de ani dupa ce doua state arabe vecine, Egipt și Siria, au atacat Israelul in timpul ceea ce s-a numit „Razboiul de Yom Kippur” (6-26 octombrie 1973), organizația terorista Hamas a lansat un atac pe mare, pe uscat și in aer asupra mai multor localitați. Sute de civili au fost uciși, alte zeci…

- Este stare de razboi in Israel. In mod surprinzator, Hamas a trimis sambata dimineața mii de rachete asupra mai multor zone din Israel, dar și luptatori care s-au infiltrat și au luat ostatici. Israelul a ripostat și a lovit cu drone obiective din Fasia Gaza.

- Hamas terorizeaza Israelul de decenii. Ioana Dumitrescu și Mihai Florea au realizat un reportaj despre viața la granița cu Gaza, in 2007. Lucrurile nu s-au schimbat de atunci decat din rau in mai rau.