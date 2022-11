Stiri pe aceeasi tema

- Selectionata Angliei a castigat Grupa B a Cupei Mondiale de fotbal din Qatar, dupa ce a invins echipa Tarii Galilor cu scorul de 3-0 (0-0), marti seara, pe Ahmad Bin Ali Stadium din Ar-Rayyan. Tot marți seara s-a calificat in optimi și SUA, dupa ce au invins Iranul cu 1-0.

- Familiile fotbaliștilor din naționala Iranului care participa la Cupa Mondiala din Qatar au fost amenințate cu inchisoarea și tortura daca jucatorii nu se „comporta bine” inainte meciului de marți cu SUA, a declarat o sursa implicata in securitatea jocurilor, citata de CNN . In urma refuzului jucatorilor…

- In imaginile filmate cu telefonul mobil se vede cum respectivului fan i s-a refuzat vineri (25 noiembrie) intrarea la un meci de la Cupa Mondiala, Iran – Țara Galilor, pentru ca purta un tricou cu un slogan de protest. Fanul, pe nume Kiana, a declarat pentru Reuters ca securitatea a lasat-o ulterior…

- Programul partidelor de vineri de la Cupa Mondiala din Qatar: Ora 12:00 Tara Galilor – Iran (Grupa B) Ora 15:00 Qatar – Senegal (Grupa A) Ora 18:00 Olanda – Ecuador (Grupa A) Ora 21:00 Anglia – SUA (Grupa B) Partidele sunt transmise…

- Ziua de vineri, 25 noiembrie, aduce alte patru partide la Cupa Mondiala din Qatar. Programul zilei de 25 noiembrie de la CM Qatar 2022: Țara Galilor – Iran, ora 12:00 (Grupa B) Qatar – Senegal, ora 15:00 (Grupa A) Olanda – Ecuador, ora 18:00 (Grupa A) Anglia – Statele Unite ale Americii, ora 21:00…

- Inaintea confruntarii cu Anglia, pierduta cu 2-6, primul meci din grupa B de la Cupa Mondiala din Qatar, la intonarea imnului, fotbaliștii iranieni nu au cantat in niciun moment, iar fanii, prezenți in numar mare in tribune, au huiduit, in semn de protest fața represiunile din țara, a relatat Daily…

- Selectionerul portughez al Iranului, Carlos Queiroz, a declarat marti ca jucatorii sai "au dreptul sa se exprime" in timpul Cupei Mondiale de fotbal din Qatar, in timp ce o miscare de protest a zguduit republica islamica de doua luni, informeaza AFP, potrivit Agerpres."Este exact ca in Anglia. Urmati…

- Fostul presedinte FIFA Sepp Blatter a declarat ca Iranul ar trebui sa fie exclus de la Cupa Mondiala de fotbal, informeaza Reuters. "Iranul ar trebui sa fie exclus de la Cupa Mondiala", a spus Blatter, precizand ca daca el ar mai fi fost la conducerea FIFA i-ar fi exclus pe iranieni din competitie.…