- Marian Fiscuci, primul proprietar al Tel Drum, a fost la DNA, marti, pentru noi audieri. La iesirea din sediul Directiei Nationale Anticoruptie, Marian Fiscuci a vrut sa ii evite pe jurnalistii care il asteptau, dar, vazand ca acestia il urmeaza, a luat-o la fuga. In dosarul Tel Drum, Marian Fiscuci,…

- Marian Fiscuci, fost coleg de liceu al lui Liviu Dragnea si fost actionar majoritar al Tel Drum a fost audiat de marti la DNA. La iesirea de la intalnirea cu procurorii, jurnalistii prezenti i-au pus ceva intrebari. Reactia prompta a lui Fiscuci a fost sa o ia la sanatoasa.

- Un barbat in varsta de 62 de ani, fost lider de sindicat in cadrul Distrigaz, a fost gasit spanzurat vineri, in jurul pranzului, chiar intr-unul din sediile companiei din Ceauru, comuna Balesti. Acesta se numeste Ion Ciucur, iar trupul sau a fost gasit de fiul lui care sesiyase autoritatile ca tatal…

- Dupa Elena Udrea si Alina Bica, inca un inculpat celebru a fugit in Costa Rica, potrivit unor surse citate de Antena 3. Este vorba despre Sergiu Diacomatu, fost vicepresedinte ANRP, trimis in judecata de DNA alaturi de Alina Bica.Stire in curs de actualizare.

- Cantaretul Florin Salam a fost audiat in calitate de martor, marti, la sediul DIICOT, intr-un dosar in care membri ai clanului "Butoane" din Giurgiu sunt acuzati de camata, santaj, proxenetism si trafic de minori. Citeste si: Lovitura DURA: Compania OMV Petrom, condamnata la AMENDA PENALA…

- Fostul cumnat al lui Liviu Dragnea, Florinel Marinas, a dat o declaratie explicita la DNA, in dosarul in care era cercetat pentru complicitate la evaziune fiscala, in care a aratat ca principalii vinovati in cazul sau sunt fostul deputat PSD, Adrian Simionescu, si primul patron Tel Drum, Marian Fiscuci,…

- UPDATE In urma verificarilor interne, la nivel de IPJ Buzau s-a stabilit ca persoana vizata de acuzațiile adolescentului din Cernatești este ajutorul șefului de post din comuna. Acesta este de aproximativ 13 ani in Poliție. In urma sesizarii facuta duminica de adolescent prin apel la 112, la nivel de…

