Aproximativ 2.000 de hectare din padurea La Primavera au fost mistuite de un incendiu care a determinat declansarea codului portocaliu in Guadalajara, capitala statului mexican Jalisco, au informat miercuri autoritatile citate de EFE.



Surse ale Protectiei civile si pompierilor din Jalisco au declarat pentru EFE ca incendiul a fost provocat deliberat in cursul zilei de marti pe un teren viran din San Miguel, care s-a extins apoi in zona protejata a padurii din cauza vantului puternic.



Aproximativ 373 de pompieri sprijiniti de armata mexicana si de numeroase elicoptere lupta…