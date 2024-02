Stiri pe aceeasi tema

- Liderii coalitiei au discutat miercuri despre comasarea alegerilor europarlamentare si locale, in acest scenariu, lista comuna PSD-PNL la europarlamentare urmand a fi deschisa de un independent. De asemenea, se ia in calcul si ca alegerile prezidentiale sa fie devansate in luna septembrie, potrivit…

- Liderii PSD și PNL au decis, miercuri dimineața, intr-o ședința a coaliției de guvernare, sa comaseze alegerile europarlamentare cu cele locale, ambele urmand sa aiba loc pe data de 9 iunie. Marea noutate este faptul ca alegerile prezidentiale vor avea loc in toamna, probabil in luna septembrie, iar…

- Liderii coaliției PSD-PNL au avansat cu negocierile pentru comasarea alegerilor locale cu europarlamentare, iar acestea vor avea loc pe data de 9 iunie. In acest moment se negociaza detaliile intregului plan și s-au agreat doua puncte de importanța majora:1. PSD și PNL vor merge pe liste comune…

- Liderii coalitiei PSD-PNL nu se mai vad duminica in sedinta, pentru a discuta despre comasarea alegerilor din acest an. Intalnirea ar fi fost programata pentru miercuri. Surse politice spun ca social-democratii sunt cei care au decis sa amane sedinta de la ora 18.00, dat fiind faptul ca au fost deranjati…

- Liderii PNL se reunesc, marti, la ora 19.00, in ședința Biroului Politic pentru a discuta despre eșecul negocierilor din Coaliție. Surse liberale au declarat pentru HotNews.ro ca liderii PNL și-au asumat, alaturi de Nicolae Ciuca, decizia de a strange randurile și de a intra in toate cele patru randuri…

- Liderii coaliției dezbat subiecte vitale, amanand deciziile pe termen scurt, inclusiv impozitul pe concedii medicale și comasarea alegerilor europarlamentare cu cele locale. Liderii coaliției de guvernare se pregatesc pentru o ședința cruciala, programata joi, in care vor fi dezbatute subiecte de importanța…

- Liderii PSD și PNL s-au intalnit luni, la guvern, intr-o prima ședința de coaliție din 2024. Dincolo de temele la zi, legate de urgențele guvernarii, s-a abordat și tema alegerilor prezidențiale de la sfarșitul acestui an.Potrivit unor surse politice, s-a abordat inclusiv posibilitatea unui candidat…

- Polul dreptei a imparțit locurile pentru europarlamentare: Cine deschide lista (surse)Liderii USR, PMP si Forta Dreptei au ajuns la un acord de principiu pentru lista care va reprezenta Polul dreptei la alegerile europarlamentare, sustin surse politice pentru News.ro. Dan Barna va deschide lista…