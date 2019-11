Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Viorica Dancila, a declarat, la Timisoara, ca personal sustine initiativa Asociatiei ”Daruieste Viata” de a construi un spital pentru copii. Premierul demis sustine ca Primaria Capitalei, condusa de Gabriela Firea, sustinut proiectul prin atribuirea terenului necesar.

- Primarul general al Capitalei a anunțat ca a facut plangere penala impotriva Libertatea dupa ce ziarul a dezvaluit ca Primaria Capitalei a cheltuit 1,1 milioane de euro pentru o campanie care face publicitate spitalului pentru copii Gomoiu, despre care instituția știe ca a fost construit cu supraevaluari…

- Primaria Capitalei vrea sa solicite Guvernului trecerea unor parcele din Padurea Baneasa de la Romsilva, la Municipalitate, pentru amenajarea unui parc-padure, potrivit unui proiect al Consiliului General al Municipiului București. Important de precizat este faptul ca in Padurea Baneasa se afla și…

- Programul national de investitii in domeniul culturii nu a reusit sa finanteze niciun proiect cultural, pentru ca din cauza birocratiei a fost blocat aproape un an. Guvernul Romaniei a aprobat in cele din urma Proiectul de Ordonanta pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta nr.76/2018…

- Ministrul Fondurilor Europene si primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, au verificat luni stadiul lucrarilor la noua linie a statiei de epurare a apelor uzate si a incineratorului de namol, parte a proiectului de mediu cu finantare europeana 'Finalizarea Statiei de epurare Glina, reabilitarea…

- Gigi Becali nu ține cont de rudenii atunci cand e vorba de bani, iar ultimul exemplu e legat de chemarea in instanța a finei sale Gabriela Firea, potrivit gsp.ro.Finanțatorul FCSB a dat-o in judecata pe Firea intr-un litigiu care dateaza din 2010. Omul de afaceri a mers in instanța cu fina…

- Primaria Capitalei a inceput in aceasta saptamana lucrarile de refacere a fatadelor pentru o serie de imobile din zona centrala a Bucurestiului. Este vorba despre cladiri unde PMB are in proprietate sau in administrare o cota parte din imobil si care prezentau degradari accentuate ale fatadelor. Primarul…

- Un grup de protestatari care merg din Iași spre Capitala au blocat un drum național din Buzau, traversand in mod repetat, timp de cateva minute, o trecere de pietoni. In zona s-au format coloane de mașini.Cele cateva persoane care au traversat in mod repetat, timp de cateva minute, o trecere…