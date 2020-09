Un ieșean, cu pedeapsă redusă pentru pedofilie: A recunoscut fapta și a motivat că nu a vrut să-și înșele soția Romania are printre cele mai mici pedepse pentru agresiuni sexuale, iar statisticile arata ca in cele mai multe cazuri aceste infracțiun grave impotriva persoanelor nici macar nu ajung vreodata pe masa unui judecator. Cazul ieșeanului, relatat de Adevarul, readuce in prim plan nevoia de modificare a percepției legiuitorului cu privire gravitatea infracțiunilor de agresiune sexuala. […] The post Un ieșean, cu pedeapsa redusa pentru pedofilie: A recunoscut fapta și a motivat ca nu a vrut sa-și inșele soția appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro… Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

