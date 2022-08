Stiri pe aceeasi tema

- Bricheta pare sa fie singura metoda cunoscuta pentru verificarea etanseitatii unei butelii de gaz. Aceasta, desi rezultatul cert al unei probleme nu poate fi decat un incendiu. Un iesean din Podu Hagiului a distrus gospodaria unei vecine dupa o incercare nereusita de a inlocui butelia consumata cu una…

- Un tribunal din Trier l-a condamnat, marți, pe un barbat german de 52 de ani la inchisoare pe viața pentru uciderea a cinci persoane, inclusiv un copil, dupa ce beat fiind, a intrat cu mașina intr-o zona pietonala din acel oraș, relateaza Reuters. Tribunalul din Trier a dispus ca barbatul, care bause…

- Muscat in urma cu doi ani de un caine maidanez, un iesean a obtinut in instanta despagubiri de 10.000 de lei, insa decizia nu este definitiva, informeaza publicatia locala Ziarul de Iasi. Incidentul a avut loc pe 13 iunie 2020, cand barbatul se plimba pe Copou. A sunat la 112, iar echipajul medical…

- Pensionarul iși va petrece aproape aproape un deceniu in inchisoare, dupa ce le-a recunoscut polițiștilor ca se urca la volan fara permis inca din 2007, scrie Ziarul de Iași . Ultima data, barbatul a fost prins de polițiști in iunie 2020, dupa ce a plecat de acasa, din satul Valea Lupului, la cumparaturi.…

- Dupa ce Maria l-a acuzat pe soțul ei, dar și pe soacra ca o bat. Florinel a marturisit in exclusivitate la Acces Direct ca nu este adevarat ceea ce a marturisit Maria și susține ca soția lui ii face acuzații grave și ea este cea care provoaca de fiecare data scandalul in casa.

- Șeful Biroului Ordine și Liniște Publica, din cadrul Politiei Locale a Municipiului Alba Iulia, a fost condamnat la pedeapsa de 1 an de inchisoare, cu suspendare, pentru conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului. Sentința a fost pronunțata de Judecatoria Alba Iulia, vineri, 3 iunie 2022. Incidentul…

- Pompierii au fost solicitati sa intervina in aceasta dimineata la Spitalul de Pediatrie „Sf. Maria” din Iasi, dupa ce la etajul 1 al institutiei medicale au fost semnalate degajari de fum.Mai multe persoane au fost evacuate in curtea spitalului. Au fost evacuati 50 de copii si 150 de persoane adulte,…

- O instanta ucraineana l-a condamnat luni pe comandantul de tanc rus Vadim Sismarin la inchisoare pe viata, in urma primului proces pentru crima de razboi dupa invazia rusa in Ucraina, inceputa in 24 februarie, transmite Reuters, citeaza Agerpres.