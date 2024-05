Le-a vandut iluzii. Un barbat, in varsta de 35 de ani, a reușit sa pacaleasca patru femei, pe care le-a cunoscut pe o aplicație de dating și s-a imbogațit cu circa 80.000 de lire sterline. Peter Gray, in varsta de 35 de ani, care a cunoscut mai multe femei pe Tinder, iar apoi le-a inșelat, a fost trimis in spatele gratiilor. Una dintre victime a spus ca Gray „i-a distrus complet viața” și ca nu mai are incredere in ea, noteaza BBC. A fost condamnat la 56 de luni de inchisoare Peter Gray a fost condamnat la 56 de luni de inchisoare și a primit ordine de restricție fața de cele patru victime. Una…