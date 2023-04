Un hotel din Tilburg a refuzat să cazeze un cercetător deoarece este român Romanul Alexandru Hegyi, al carui caz a devenit de notorietate dupa ce i-a fost refuzata cazarea la un hotel din Tilburg, Olanda, din cauza nationalitatii sale, spune ca a primit un mesaj din partea platformei de rezervari prin care Booking anunta ca a renuntat la colaborarea cu acel hotel. De altfel, unitatea de cazare nu mai poate fi gasita la o cautare pe cunoscuta platforma pentru rezervari in domeniul ospitalitatii, noteaza News.ro „O victorie mica a avut loc astazi, chiar daca gustul ei este extrem de amar. Booking.com a indepartat numele proprietatii de pe website-ul sau pana la finalizarea… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

