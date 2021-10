Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat a jefuit o biserica din orașul Monza, Italia, dupa care a marturisit totul, printre lacrimi, in fața oamenilor legii. El a incercat sa-l imite pe infractorul Assane Diop, eroul serialului „Lupin”, informeaza The Guardian , citat de HotNews.ro . In varsta de 21 de ani, tanarul, care a purtat…

- Un barbat in varsta de 43 ani, din localitatea Rachitoasa, a fost depistat de politistii rutieri in timp ce transporta ilegal persoane, a informat, joi, Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Bacau. Purtatorul de cuvant al IPJ Bacau, Catalina Paduraru, a declarat ca barbatul se afla si sub…

- Polițiștii de investigații criminale din cadrul Poliției municipiului Reghin, in baza activitaților investigativ-operative desfașurate, au efectuat miercuri, 1 septembrie, in jurul orei 4.00, o acțiune de prindere in flagrant a unui barbat in varsta de 48 de ani, din Reghin, banuit de comiterea unor…

- Individul nu este la prima fapta de acest gen, acesta încercând sa intre în mai multe case din Dej pentru a fura, scrie dejeanul.ro. Astfel, hoțul a fost prins dupa ce a reușit sa fure un ghiozdan, cauzând astfel…

- Polițiștii au facut o serie de verificari preliminare in cazul membrului aur care a fost depistat in Parlament cu un plic ce ar conține droguri, au cerut expertizarea substanței și au trimis dosarul la structura antidrog a Poliției. „Cu siguranța domnul Gheorgheosu nu va fi propunerea noastra pentru…

- Polițiștii Biroului de Ordine Publica din cadrul Poliției municipiului Gherla au depistat duminica dimineața in jurul orei 4.30, un barbat de 54 de ani care conducea un autoturism pe strada Cloșca din oraș, sub influența bauturilor alcoolice. De asemenea, verificarile efectuate au indicat faptul ca…

- Un echipaj rutier din cadrul Politiei municipiului Campulung Moldovenesc a oprit pentru control pe strada Tudor Vladimirescu din localitate, autoturismul condus de un localnic. In urma verificarilor efectuate de politisti in bazele de date, s-a constatat faptul ca, barbatul nu poseda permis de conducere…