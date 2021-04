Un hoț a adormit într-un magazin, după ce a consumat în exces alcool Un hot din localitatea Glavanesti a adormit in magazinul din care furase mai multe bunuri, dupa ce a consumat in exces bauturi alcoolice. Purtatorul de cuvant al IPJ Bacau, inspectorul Mariuca Amariei, a declarat, sambata, ca barbatul a fost gasit dormind in incinta magazinului de administratorul acestuia, cand a venit sa deschida unitatea, scrie Agerpres. „Politistii din Glavanesti au fost sesizati la data de 2 aprilie, in jurul orei 07:30, prin apel 112, de catre o persoana de gen feminin, de 48 de ani, in calitate de administrator la o societate comerciala din localitate, despre faptul ca a… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii din Glavanesti au fost sesizati la data de 02 aprilie a.c., in jurul orei 07.30, prin apel 112, de catre o persoana de gen feminin, de 48 de ani, in calitate de administrator la o societate comerciala din localitate, despre faptul ca a surprins o persoana necunoscuta in incinta magazinului,…

- Un barbat care a intrat prin efractie, noaptea, intr-un magazin satesc din judetul Bacau a fost gasit dormind pe podea, alaturi de mai multe bunuri pe care a vrut sa le fure. Politistii au constatat ca acesta a inceput sa bea in magazin si, dupa ce s-a imbatat, a adormit, transmite News.ro. Potrivit…

- Un barbat in varsta de 45 de ani, care intrat prin efractie, in noaptea de 1 spre 2 aprilie, intr-un magazin din satul Glavanești, a fost gasit vineri dimineața de administratorul unitații dormind pe podea, alaturi de mai multe bunuri pe care a vrut sa le fure, relateaza G4Media.ro. Administratorul…

- La data de 25 martie a.c., politistii Sectiei nr.10 Politie Rurala Sighisoara au fost sesizati ca in incinta unei societati din Albesti se afla o persoana necunoscuta. La fata locului, politistii au identificat persoana in cauza, un barbat, de 31 ani, din Albesti, care ar fi avut asupra acestuia 18…

- Regulile de protecție nu sunt respectate de toata lumea, deși ne aflam in plina pandemie de coronavirus. Poliția Capitalei a spart, sambata noapte, doua petreceri private la care participau zeci de persoane. Una dintre petreceri avea loc in sectorul 5. Polițiștii au amendat 53 de persoane. Administratorul…

- ​Reprezentanții Poliției vin cu precizari și clarificari referitoare la modul in care s-a intervenit in cazul Onești. Luni, doi muncitori au fost sechestrați și uciși de un barbat. Comisar șef Gheorghe Cristian din IGPR: „Primul apel la 112 a fost inregistrat la 11.47. Apelul a fost transferat de STS…

- Vineri, 29 ianuarie 2021, in jurul orei 16.30, polițiștii din Aiud, in timp ce se aflau in exercitarea atribuțiilor de serviciu pe raza municipiului Aiud, l-au legitimat pe un barbat de 39 de ani, din orașul Ungheni, județul Mureș, care avea asupra sa un laptop cu incarcator. In urma investigațiilor…

- Polițiștii locali din Bacau au intervenit, marți, la un caz de ulburare grava a ordinii și liniștii publice, o incaierare in fața magazinului Cora. Marți, 26.01.2021, in jurul orelor 14.00, polițiștii locali au fost sesizați cu privire la faptul ca... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.