Stiri pe aceeasi tema

- Simona Halep, „misiune imposibila” la Roland Garros. Fostul lider mondial e gata sa ia startul in cel de-al doilea turneu de Grand Slam al anului. Romanca are speranțe mari de la competiția pe care o considera „turneul meu favorit”, dar sarcina sa va fi una foarte dificila. Simona Halep se va confrunta…

- Sub ochii selecționerului Edward Iordanescu, FCSB s-a impus in meciul cu Universitatea Craiova, 1-0. Dan Udrea, jurnalistul Gazetei Sporturilor, urmarit meciul de la tribuna oficiala a stadionului „Ion Oblemenco” și a dezvaluit ce i-a transmis selecționerului Edward Iordanescu, dupa Universitatea Craiova…

- In Vrancea, doar Primaria orasului Odobesti a rezolvat aceasta necesitate. Putini edilii au gasit solutii la problema si in rural, iar cauza principala este un simpla: primariile nu detin terenuri in proprietate.

- POLONIA - ROMANIA. Irina Begu și Mihaela Buzarnescu sunt romancele care intra azi pe teren la Radom, in confruntarea din Billie Jean King Cup. Adversare sunt Magda Linette și Iga Swiatek, noul lider mondial din WTA. Duelurile vor putea fi urmarite in format liveTEXT pe GSP.ro și in direct la Digi Sport…

- Organizatia Tarilor Exportatoare de Petrol (OPEC) a transmis luni Uniunii Europene ca actualele si posibile viitoare sanctiuni impotriva Rusiei risca sa creeze unul dintre cele mai puternice socuri ale ofertei de petrol care au existat vreodata, iar inloc

- Sorana Cirstea, „misiune imposibila” in turneul de la Miami. Jucatoarea din Targoviște a fost eliminata in optimile de finala ale competiției de la Indian Wells chiar de conaționala și rivala sa, Simona Halep. Dupa acest eșec, iubita lui Ion Ion Țiriac și-a permis o scurta relaxare in stațiunea Palm…

- Reprezentanta Romaniei in Champions League va fi cap de serie doar in primele doua tururi preliminare, dupa care pentru a accesa grupele e nevoie sa elimine doua echipe din categoria Steaua Roșie, Dinamo Zagreb, Olympiakos, Slavia Praga. Campioana Romaniei va avea o misiune grea spre foarte grea in…

- In contextul opozitiei vehemente a Rusiei, care a lansat o invazie militara si care a semnalat clar Occidentului ca nu va accepta acest lucru, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a admis ca țara sa nu va putea deveni membra a Aliantei Nord-Atlantice