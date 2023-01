Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat de 24 ani a recuperat, vineri, de Boboteaza, Sfanta Cruce din apele reci ale Dunarii, in urma ritualului savarsit de arhiepiscopul Casian al Dunarii de Jos, in fata a mii de galateni si i-a dedicat victoria tatalui sau, decedat in urma cu doi ani. Pentru scoaterea crucii de Boboteaza din Dunare…

- In Susenii Bargaului, se practica și in zilele noastre un stravechi obicei de Boboteaza. Indiferent de vreme, preoții merg la cel mai apropiat rau, insoțiți de credincioși. In apele involburate ale unui se arunca sfanta cruce, dupa care sar feciorii. Cel care prinde crucea, are parte de noroc și sanatate…

- Mii de credincioși vor primi astazi apa sfințita de la Biserica. Insa, inainte de a bea aghiasma, aceștia trebuie sa țina cont de cateva reguli extrem de importante. Cuvantul „agheasma“ (gr. aghios -sfintire) inseamna sfintire si denumeste atat apa sfintita, cat si slujba pentru sfintirea ei. Apa sfintita…

- Boboteaza 2023, aceasta este una dintre cele mai mari sarbatori ale crestinatatii. Se sfintesc toate apele si izvoarele pamantului, dar si Aghiasma Mare prin semnul Crucii. Iata ce rugaciune trebuie sa rostești pe 6 ianuarie pentru ca familia ta sa fie ocrotira pe tot parcursul anului.

- La Galați, pe malul Dunarii, praznicul Botezului Domnului, „Boboteaza”, este sarbatorita dupa o tradiție care dateaza de sute de ani, din vremuri in care Dunarea era numita „Iordanul Romanilor” si exista obiceiul ca inainte de a porni la lupta ostenii sa mearga la malul Dunarii, pentru a se inchina…

- Boboteaza sau Botezul Domnului, cunoscuta si sub denumirile „Aratarea Domnului” si „Epifania”, este celebrata de crestini pe data de 6 ianuarie. In toata țara exista o serie de tradiții și superstiții.

