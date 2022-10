Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat din Galati a fost retinut de politisti dupa ce a uitat intr-un autobuz o sacosa cu doua pistoale neletale, a informat, vineri, Inspectoratul de Politie Judetean Galati, informeaza Agerpres. Sectia 4 Politie Galati a fost sesizata prin 112 ca soferul unui autobuz a gasit, la terminarea turei,…

- In cursul zilei de ieri, polițiștii Serviciului Arme, Explozivi, Substante Periculoase din cadrul I.P.J. Hunedoara au efectuat mai multe controale pe raza municipiului Hunedoara, iar ca urmare a acestor controale, la punctul de lucru aparținand unei societati comerciale au gasit 130 de litri de uleiuri…

- Ieri, polițiștii Biroului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase au dispus reținerea și introducerea in Centrul de Reținere și Arestare Preventiva, a unui barbat de 41 de ani, din Cuzdrioara, județul Cluj. Acesta este banuit de comiterea infracțiunilor de nerespectarea regimului armelor și al munițiilor, …

- Un grav accident de circulație s-a produs in aceasta dimineata pe drumul național DN 26, care face legatura intre municipiul Galați și nordul județului. In accident a fost implicat un microbuz in care se aflau 18 pasageri, printre care și 7 elevi care se deplasau catre școala. In momentul in care șoferul…

- Politistii giurgiuveni au descins, miercuri, la domiciliul femeii din Roata de Jos, banuite de inselaciune si nerespectarea regimului materialelor nucleare sau a altor materii radioactive. Aici au fost gasite mai multe termometre cu mercur, potrivit unui comunicat IPJ Giurgiu, citat de Agerpres.La descindere…

- Polițiștii au descins acasa la o femeie din județul Giurgiu, care pretindea ca practica vrajitoria. Aceștia au descoperit faptul ca femeia folosea mercur sub pretextul ca iși trata clienții. ”La data de 31 august, polițiștii din cadrul I.P.J. Giurgiu- Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase…