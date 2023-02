Stiri pe aceeasi tema

- Conducatorul de joc Darrion Strong a revenit la SCM OHMA Mozzart Bet. Americanul in varsta de 29 de ani a sosit vineri la Timișoara, venind din Cipru, și intra in programul de pregatire al „Leilor din Banat”. Darrion a mai jucat pentru formația timisoreana de baschet si in campionatul 2021/2022. In…

- SCM OHMA Mozzart Bet Timișoara s-a și desparțit, pe cale amiabila, de pivotul muntenegrean Radoje Vujosevic, baschetbalist achiziționat in luna septembrie. ”Apreciem mult ajutorul pe care ni l-a acordat intr-o perioada dificila, in care Adam Mirkovic a fost accidentat, iar echipa s-a confruntat cu probleme…

- Real Madrid ar fi putut sa-l transfere in aceasta iarna de Joao Cancelo (28 de ani), dar a refuzat. Potrughezul a fost imprumutat de Manchester City la Bayern. Joao Cancelo, cel mai bun fundaș stanga din Premier League in sezonul 2021-2022 și cel mai bun fundaș dreapta din 2020-2021, a fost propus la…

- Accidentat, Paul Pogba (29 de ani) n-a jucat un minut pentru Juventus de cand a revenit de la Manchester United, vara trecuta, insa a reușit sa-i enerveze pe toți. Iar conducerea clubului ia in calcul sa-l vanda sau sa-i rezilieze contractul. Paul Pogba a revenit in vara anului trecut la Juventus, dupa…

- Un seism cu magnitudinea 5,8 s-a produs miercuri in estul Marii Mediterane, a anuntat intr-un comunicat Institutul National de Cercetare in Astronomie si Geofizica din Egipt, transmite Reuters. Cutremurul nu a avut "niciun impact semnificativ asupra Egiptului", a declarat pentru Reuters Gad El Qady,…

- In perioada 16-27 februarie, liderul staff-ului tehnic al echipei SCM OHMA Mozzart Bet Timisoara, Dragan Petricevic, va conduce in calitate de selecționer naționala de seniori a Romaniei la o noua acțiune din campania de precalificare la FIBA EUROBASKET 2025 (pregatire și meciuri oficiale). Este vorba…

- Oligarhul rus Roman Abramovici, 56 de ani, și-a protejejat averea, transferand mai multe miliarde de dolari pe numele copiilor sai chiar inainte de a fi vizat de sanctiuni occidentale ca represalii la invazia rusa din Ucraina, scrie cotidianul britanic The Guardian , citat de Agerpres. Jurnaliștii au…

- Sfantul Ierarh Spiridon, facatorul de minuni, era de neam din Cipru si a trait pe vremea imparatilor Constantin cel Mare (306-337) si Constantiu (337-361). Era un om smerit cu inima. A fost pastor de oi, apoi s-a insurat, iar dupa moartea sotiei sale a fost ales episcop in Trimitunda, aproape de ...