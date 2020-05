Stiri pe aceeasi tema

- Prima tara europeana care a relaxat masurile de izolare, Danemarca, a anuntat, joi, ca raspandirea epidemiei de COVID-19 nu s-a accelerat pe teritoriul sau dupa ce Guvernul de la Copenhaga a decis sa ridice gradual restrictiile incepand cu jumatatea lunii aprilie, informeaza Reuters, citata de Agerpres.…

- Comitetul Local pentru Situații de Urgența Blaja luat decizia ca in zilele de 1 și 2 mai, mașinile și motocicletele sa nu circule in oraș. Restricțiile de circulație au fost luate pentru prevenirea si limitarea infectiilor cu coronavirus, se arata intr-un comunicat al primariei Blaj. Excepție vor face…

- Premierul Ludovic Orban a declarat luni seara, intr-un interviu la Digi24, ca noile masuri care vor fi in vigoare dupa 15 mai le vor permite hotelurilor sa funcționeze, insa nu și restaurantelor. ”In privința restaurantelor, riscul epidemiologic este mare, pentru ca e clar ca nu poți sa porți masca,…

- La Berlin si Stuttgart au avut loc, sambata, manifestatii fata de pierderea libertatilor si a drepturilor din cauza masurilor de protectie in fata noului coronavirus, informeaza DPA, informație preluata de Agerpres. Aproximativ 1.000 de oameni s-au adunat in Berlin pentru a protesta impotriva restrictiilor…

- Testele pentru anticorpi (teste istorice, dupa referințele oferite de geneticianul Ligia Barbarii) sugereaza ca infecțiile cu coronavirus depașesc cu mult bilanțul oficial. Un studiu realizat in California indica o creștere de peste 50 de ori a infecțiilor cu SARS-CoV-2, in comparație cu cazurile raportate…

- Marea Britanie nu-si va inlatura probabil restrictiile de izolare inainte de sfarsitul lunii mai, a declarat, sambata, un consilier guvernamental, potrivit caruia trebuie mai intai sa incetineasca ritmul de propagare al epidemiei de coronavirus și sa fie pus la punct un sistem de testare intensa, noteaza…

- Autoritatile se asteapta la un varf al numarului de imbolnaviri cu noul coronavirus dupa Paste, in condițiile in care in urmatoarele doua saptamani peste 200.000 de oameni vor intra in tara. „In ultimele trei zile, aproximativ 10.000 de cetateni pe zi au intrat in tara. Daca situatia va continua pe…

- Iata mesajul Mihaelei Andrei, producatoarea lui Mihai Gadea pe de Facebook, scrie evz.ro : „Ciao dragi prieteni. In toate aceste zile am incercat sa nu las sa se vada tristetea si lacrimile care imi vin cand vad suferinta prin care trece Italia, tara care m-a adoptat in urma cu mai multi ani, cand am…