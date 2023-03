Stiri pe aceeasi tema

- Fotbalistul Moustapha Sylla, in varsta de 21 de ani, din Coasta de Fildeș, a murit duminica dupa ce a cazut pe teren, in timp ce juca un meci din prima divizie, a anunțat clubul sau Racing d'Abidjan, citat de L’Equipe.

- Pele, legenda fotbalului mondial, a murit - joi - la varsta de 82 de ani, transmit AP și Sky News. Starul brazilian era internat in spital cu grave probleme de sanatate. De mai bine de un an, fostul atacant brazilian fusese diagnosticat cu cancer de colon, insa operația nu a ...

- Este zi de doliu in lumea fotbalului internațional! S-a stins din viața fostul mare fotbalist Sinisa Mihajlovic, la varsta de 53 de ani, dupa o lupta grea cu leucemia. Vestea tragica despre moartea fostului mare antrenor sarb a fost data chiar de familia acestuia printr-o postare emoționanta pe rețelele…

