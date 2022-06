Stiri pe aceeasi tema

- Bombardamentele ruse asupra unei uzine chimice din orasul ucrainean Severodonetk au cauzat un incendiu puternic in urma scurgerii mai multor tone de ulei de radiator, a anuntat sambata guvernatorul provinciei Lugansk, Serhii Gaidai, potrivit Reuters. Gaidai nu a precizat daca incendiul a fost stins.…

- Intr-un interviu pentru Reuters, consilierul lui Volodimir Zelenski, Mykhailo Podolyak, afirma ca, atata vreme cat forțele ruse nu se retrag, nu poate sa existe niciun acord de incetare a focului. El a subliniat ca orice concesii facute Rusiei se pot intoarce impotriva Ucrainei, deoarece Moscova poate…

- Douazeci și șase de persoane au fost ucise intr-o coliziune in regiunea Rivne, in vestul Ucrainei, in care au fost implicate un autobuz, un microbuz și un camion cu combustibil care a explodat in urma accidentului, a anunțat Ministerul de Interne. Printre persoanele decedate in urma coliziunii, se numara…

- "Ministrul de Externe Serghei Lavrov nu a putut sa nu ascunda antisemitismul adanc inradacinat al elitelor ruse. Remarcile sale odioase sunt ofensatoare pentru președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, pentru Ucraina, pentru Israel și poporul evreu. Mai pe larg, ele demonstreaza ca Rusia de astazi…

- Rusia tine captivi aproximativ 700 de soldați ucraineni, precum si sute de civili, potrivit guvernului de la Kiev, citat sambata de DPA. „Au sechestrat peste 1.000 de oameni”, a declarat vicepremierul Irina Veresciuk sambata la televiziunea ucraineana. Printre acestia sunt in jur de 500 de femei, a…

- Cel putin 35 de oameni au murit si alți cel putin 100 au fost raniți vineri intr-un atac rusesc cu rachete asupra unei gari din estul Ucrainei, in timp ce civilii incercau sa plece spre zone mai sigure din tara, a anuntat compania ucraineana feroviara, potrivit Reuters. Conform companiei, doua rachete…

- Ministerul de Externe din Ucraina a anuntat marti ca circa 300.000 de persoane din orasul ocupat Herson raman fara hrana si medicamente si a acuzat Rusia ca ii impiedica pe civili sa evacueze localitatea spre teritoriul controlat de Kiev, relateaza Reuters, citat de Agerpres . „Cei 300.000 de locuitori…

- A patra runda de negocieri ruso-ucrainene este in curs de desfasurare; comunicarea intre cele doua parti este dura, dar continua, a comunicat luni negociatorul ucrainean Mihailo Podoliak, consilier al presedintelui Ucrainei, Volodimir Zelenski, intr-un mesaj pe Twitter preluat de Reuters si AFP. Consilierul…