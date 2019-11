Stiri pe aceeasi tema

- Fostul ministru al Apararii, senatorul Gabriel Les, considera ca PSD nu poate merge mai departe fara o reforma profunda si considera ca promovarea in functii cheie a unor "personaje neadecvate profesional" a reprezentat "reteta dezastrului". "In ciuda gustului amar ce insoteste infrangerea candidatului…

- Senatorul PSD Gabriel Les, fost ministru al Apararii, a declarat duminica, dupa anuntarea exit-pollurilor, ca rezultatul este unul previzibil si ca urmeaza o campanie "extrem de importanta" impotriva presedintelui Klaus Iohannis, candidatul PNL, informeaza Agerpres.Citeste si: Ion Cristoiu…

- Președintele Klaus Iohannis a ținut sa-l felicite pe Ludovic Orban ca a reușit sa-l coopteze in echipa sa pe Nicolae Ciuca, viitorul ministru al Apararii, pe care l-a descris drept un bun cunoscator al problemelor din acest minister și al tuturor problemelor legate de securitatea naționala. Totodata,…

- 'Cred ca sansele sunt foarte mari, pentru ca eu chiar cred in oameni si chiar cred in poporul roman si cred ca aceasta tara merita mult mai mult din partea presedintelui Romaniei. In primul rand merita un presedinte care sa-i uneasca pe romani si nu sa-i dezbine, merita un presedinte care sa fie…

- Mii de deținuți, unii periculoși, au fost eliberați prin legea recursului compensatoriu. O buna parte dintre ei au recidivat, iar fostul ministru Tudorela Toader a fost aratat cu degetul pentru aceasta lege. Fostul ministru al justiției Tudorel Toader scrie, luni seara, pe Facebook, despre o prevedere…

- Directorul insititutului de Criminalistica susține ca analiza cu carbon pe oasele proaspat incendiate nu se poate folosi pentru a determina vechimea. "Acest fel de test se realizeaza pentru oase vechi de mii de ani", susține specialistul.

- Vicepresedintele Comisiei de Aparare, deputatul PNL Ovidiu Raetchi l-a acuzat pe ministrul Apararii, Gabriel Les, ca in mandatul sau de ministru nu a fost niciodata in Afganistan, la trupele militare romane. Raetchi a amintit si de faptul ca, acum cateva saptamani, in timp ce primea onorul de la…

- Generalul Jim Mattis, fost ministru al Apararii, care a demisionat in decembrie anul trecut in urma anunțului președintelui Trump privind retragerea trupelor americane din Siria, ataca indirect, dar extrem de dur, in «The Wall Street Journal» politicile președintelui Donald Trump. Intr-un articol semnat…