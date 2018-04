Stiri pe aceeasi tema

- La ora transmiterii acestei stiri, in Piata Victoriei sunt in jur de o suta de oameni care au vuvuzele, dar si steaguri tricolore. De asemenea, un grup de manifestanti a adus un baner cu mesajul "Ministerul Apararii Infractorilor", iar mai multi tineri au venit cu litere de mari dimensiuni, formand…

- Interviul este acordat in contextul unui conflict politic dintre presedintele Klaus Iohannis si premierul Viorica Dancila. Presedintele Klaus Iohannis i-a cerut demisia premierului Viorica Dancila intr-o declaratie de presa in care a criticat ultimele pozitii ale primului ministru. Seful statului…

- Fostul ministru al Justitiei Robert Cazanciuc spune ca solicitarea presedintelui Iohannis privind demisia premierului Viorica Dancila nu are suport constitutional si a catalogat-o drept ''o declaratie politica din epoca Basescu''. ''Presedintele nu are atributii, solicitarea…

- Uniunea Salvati Romania a transmis ca sustine demersul presedintelui prin care i-a solicitat demisia premierului Viorica Dancila si afirma ca acest conflict dintre presedinte si Guvern poate arunca Romania in haos. „USR sustine solicitarea presedintelui Iohannis si asteptam demisia premierului.…

- Presedintele Klaus Iohannis trebuia sa se intalneasca de la ora 11.00, la Palatul Cotroceni, cu Viorica Dancila, insa premierul a anuntat ca nu va veni la intrevederea cu seful statului. Intr-o conferinta de presa, seful statului a declarat ca Viorica Dancila nu face fata pozitiei de prim-ministru al…

- Uniunea Salvati Romania a transmis ca sustine demersul presedintelui prin care i-a solicitat demisia premierului Viorica Dancila si afirma ca acest conflict dintre presedinte si Guvern poate arunca Romania in haos. “USR sustine solicitarea presedintelui Iohannis si asteptam demisia premierului. Acest…

- Calin Popescu Tariceanu a declarat, vineri, dupa ce presedintele Klaus Iohannis i-a cerut public demisia premierului Viorica Dancila, ca singurul in masura sa se pronunțe este Parlamentul. "Singurul in masura sa dea in verdict, dupa cum stim, este Parlamentul. Parlamentul asigura controlul asupra Executivului,…

- S-a dezlantuit jihadul intre putere si presedintele Klaus Iohannis. Seful statului i-a cerut public demisia preierului Viorica Dancila, iar cei de la putere reatcioneaza. In direct la Romania TV, Calin Popescu Tariceanu a dezvaluit o discutie cu Liviu Dragnea, dar l-a si atacat dur pe Iohannis.Citește…