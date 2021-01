Rio Ferdinand (42 de ani), legenda lui Manchester United, intre 2002 și 2014 la „diavolii roșii”, a marturisit ca a jucat sub influența bauturilor alcoolice. Intamplarea s-a petrecut pe cand „Ferdy” avea 17 ani și evolua la West Ham. Inaintea unui meci cu Arsenal, fundașul central englez bause 3 pahare de coniac cu cola. A fost aruncat in lupta in minutul 87 al acelui meci, inlocuindu-l pe Slaven Bilic. ...