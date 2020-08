Stiri pe aceeasi tema

- "Este o bucurie și o onoare pentru noi sa ii oferim oportunitatea de a deschide lista propusa de PMP pentru Consiliul Municipiului Galați. Numele lui Dorinel Munteanu este sinonim cu excelența in sport și cu perioada de glorie a echipei Oțelul Galați. Ne-a facut campioni in 2011 și, pentru o perioada,…

- Fostul mare internațional roman Dorinel Munteanu a intrat in PMP și va deschide lista de consilieri locali la Galați. Dorinel Munteanu a fost antrenorul care a caștigat titlul de campioana cu Oțelul Galați.Citește și: SONDAJ Sociopol la București. Gabriela Firea conduce autoritar in preferințele…

- Fostul internațional Dorinel Munteanu deschide lista PMP la Consiliul Local Galați, anunța liderul filialei galațene a Mișcarii Populare, Catalin Cristache. Un alt sportiv de performanța, luptatorul K1 Catalin Moroșanu, va deschide lista PNL la Consiliul Județean Galați, transmite Mediafax.„De…

- ALEGERI BUCURESTI 2020. Fostul presedinte Traian Basescu a declarat ca isi doreste sa revina in administratie prin intermediul postului de primar al Capitalei, sustinand ca astfel renunta la pensia de 1.500 euro care se cuvinte unui europarlamentar dupa un mandat.

- Alegeri locale 2020. Cozmin Gușa, consultant politic, a declarat luni seara, la Antena 3, ca fostul președinte Traian Basescu este intr-o situație dificila. ”Strategiile impotriva lui Basescu și strategiile lui Basescu sunt destul de corozive și el este periculos pentru Nicușor Dan”, a spus Cozmin Gușa…

- Liderii PNL și USR-PLUS au finalizat negocierile pentru Capitala și au decis sa mearga in alianța. PMP-ul nici macar nu a fost chemat la negocieri, iar asta inseamna ca vor merge separat, iar Traian Basescu va candida la Primaria Capitalei.Citește și: SURSE - Basescu pregatește un atac in…

- Primarul general Gabriela Firea a intrat in coliziune totala cu actuala Putere. Pe langa lupta la baioneta cu Guvernul, Gabriela Firea primește și alte lovituri. Primarul Negoița se aliaza cu Ponta, conturile Primariei Generale ar putea sa fie blocate zilele urmatoare?

- "S-ar putea sa candidez, am mai multe propuneri. Suntem in discuții. Partidul meu este inființat nou și eu il conduc. Suntem in discuții cu mai multe partide, din astea mai micuțe pentru ca nu ne intereseaza sa discutam cu PSD și PNL. Cred ca in Romania trebuie cu totul și cu totul altceva…